Çorum AFAD gönüllüleri sel bölgesinde

Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak, bölgede yapılan iyileştirme çalışmalarına destek sağlamak üzere Çorum AFAD gönüllülerinden oluşan ekip ile Çorum AFAD personelleri, Sinop’un Ayancık ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanan sel felaketinde büyük zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi’nde görevlendirilen Çorum AFAD gönüllüleri, temizlik çalışmalarına destek verirken, hastanenin bir an evvel hizmete açılması için de yoğun çaba sarf ediyor.

Öte yandan kadın gönüllüler de Ayancık Sosyal Market’te görev alarak, afetten etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yardımların dağıtılmasına yardımcı oluyor. (Haber Merkezi)