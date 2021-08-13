Çorum AFAD ekibi sel suları arasından cenazeleri çıkarıyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel afetinin ardından enkazın altında kalanların cenazeleri AFAD ekiplerince çıkartılıyor.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri sular altında kaldı.

En büyük hasarın yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sele kapılanlar ve enkaz altında kalanların kurtarılmasıyla ilgili çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Kastamonu-Bozkurt karayolu üzerinde ilçe merkezine 20 kilometre kala Isırganlık mevkisinde sele kapılan araç ile ilgili çalışma yürüttü. Sele kapılan araçta bulunan 40-45 yaşlarındaki erkek cesedine Çorum AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucunda ulaştı. Kayalıkların arasından alınan cenaze, Çorum AFAD ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca ekipleri, Abana ilçesinde Ezine Çayı üzerinde de arama kurtarma faaliyeti yürütüyor. Bu kapsamda sel sularıyla Karadeniz’e kadar sürüklenen bir cenaze, ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölgede halen enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi sonrası iki günde 27 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, sayının daha da artmasından korkuluyor. Özellikle Çorum ekibinin görev yaptığı Kastamonu Bozkurt ilçesinde kayıpların ve hayatını kaybedenlerin sayısının daha fazla olduğu belirtiliyor.

(İHA)

