“Çorum Adli Tıp Merkezi için girişimde bulunuldu”

Adliye önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Adli Yıl açılış töreni Baro’da düzenlenen toplantı ve koktely ile sona erdi.

Baro’daki toplantıda konuşan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, yeni adli yılın ilimize hayırlı olmasını temenni etti.

Başsavcı Ağca, “Birçok meslektaşımız hem avukatlık camiasına hem hakimlik ve savcılık camiasına dahil oldular. İlk başlarda belli acemilikler oldu ama zaman geçtikçe her iki meslekte kalitesini artırmakta. Bunun yanı sıra mesleğe ve üniversiteye giriş sınavı ile alakalı, mesleğin kalitesini artırmaya yönelik değişik formatlar geliştirildi. Buda yakın zamanda mesleğimizin kalitesini daha da artıracağına inanıyorum” diye konuştu.

Başsavcı Ağca konuşmasında Adli Tıp Merkezi müjdesini vererek Adalet Bakanlığı’ndan bir taleplerinin olduğunu ve girişimlerinin sürdüğünü diye getirdi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağcı konuşmasında: “Denetimli Serbestlik ve İdare Mahkemesi kompleksinde yer alan araziye Adli Tıp Şube Müdürlüğü binası yapılması yönünde talebemizi iletmiştik. Adli Tıp Merkezini Çorum’a kazandırdığımızda sadece Çorum’a değil, ilçelerine ve çevre illere çok kaliteli Adli Tıp hizmeti veren çocuk izlem merkezi hizmeti veren, adli görüş odası hizmeti veren gözde bir il olacak.” dedi.

Başsavcı Ağca ayrıca “Adliye binasının yanındaki otopark ve belediyeden tahsis edilen alan ile birleştirmek suretiyle ek binanın alt yapı çalışmaları tamamlandı, proje aşamasında. İnşallah Çorum’a yakışır bir adliye binamız olacak. Yeni binada daha kaliteli ve daha etkin bir yargı hizmet verecektir.” diye konuştu.

(Yusuf ÇINAR)

