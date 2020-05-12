Adli Bilimler’in yüksek lisans öğrencisi olan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gökgöz’le birlikte dün gazetemizi ziyaret eden Prof. Gökmeşe, “Adli Bilimler”de yüksek lisans öğrenimini Eylül 2018’de 20 öğrenciyle başlattıklarını, bugün ise 10 özel öğrenci ile birlikte öğrenci sayısının 85’e çıktığını bildirdi. (Erkan BAYATLI)
“Çorum, Adli Bilimler’de önemli aşama kaydetti”
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Adli Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Faruk Gökmeşe, kriminal bakımdan adaletin tecellisine yardımcı olmanın büyük önem taşıdığını, bu alanda Çorum’un, bölgede de giderek tercih edilir hale geldiğini söyledi.
12 Mayıs 2020 Salı 22:30