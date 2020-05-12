“Çorum, Adli Bilimler’de önemli aşama kaydetti”

Adli Bilimler’in yüksek lisans öğrencisi olan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gökgöz’le birlikte dün gazetemizi ziyaret eden Prof. Gökmeşe, “Adli Bilimler”de yüksek lisans öğrenimini Eylül 2018’de 20 öğrenciyle başlattıklarını, bugün ise 10 özel öğrenci ile birlikte öğrenci sayısının 85’e çıktığını bildirdi. (Erkan BAYATLI)