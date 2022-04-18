Çorum adına nitelikli ve düzeyli bir etkinlik

Türk Japon Vakfı salonlarında düzenlenen etkinliğin açılışına, seçkin konuklar, elçilik mensuplardı ve sanatçılar katılırken, açılıştan sonra da yine üst düzey ziyaretlere sahne oldu. Örneğin, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, sonradan ziyaret edenler arasındaydı.

Hitit Ensamble Konseri, Prof.Dr. Tayfun Yıldırım’ın sunumu, Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan’ın bizzat organizasyonuyla Hitit Mutfağı sunumu, Çorumlu heykeltıraş Hüsna Dişbudak’ın küratörlüğündeki Antahsum Hitit Bayramı Plastik Sanatlar Sergisi birbirinden değerliydi.

Bu etkinliğe Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Ankara ve Hitit Üniversiteleri ve Hatap Un, Alapala Makine, Ahlatcı Holding, Group Merkez Hasar, Best Oil Petrol, Larton Ambalaj, Isvea, Özel Bilgi Hastanesi, Özkent Kiremit, Baktat, Çorum Yumurta, Özgün Kozmetik, Saraylım Tarım, Çelik Çorap, Taç Makine, Çorum Birlik Kiremit, Mustafa Saatci, Hasan Zahir, Portakal A.Ş., Salih Şerbetci, Mehmet Tütüncü, Dees Yapı, Nihat Malatyalı, Hls Yapı tasarım, Avk Mimarlık ve Tekin Karo sponsor olarak destek verdi.

(Haber Merkezi)

