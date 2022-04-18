Çorum adına nitelikli ve düzeyli bir etkinlik
Vakıf 19, kurulduğu günden beri Ankara’da, kaliteli, düzeyli ve nitelikli etkinlikler düzenliyor. 2. Dünya Hitit Günü etkinlikleri de, ilkinde olduğu gibi yine bu tanımlamayı hak eder nitelikte, deyimin tam anlamıyla görkemli ve coşkulu başladı.
Türk Japon Vakfı salonlarında düzenlenen etkinliğin açılışına, seçkin konuklar, elçilik mensuplardı ve sanatçılar katılırken, açılıştan sonra da yine üst düzey ziyaretlere sahne oldu. Örneğin, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, sonradan ziyaret edenler arasındaydı.
Hitit Ensamble Konseri, Prof.Dr. Tayfun Yıldırım’ın sunumu, Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan’ın bizzat organizasyonuyla Hitit Mutfağı sunumu, Çorumlu heykeltıraş Hüsna Dişbudak’ın küratörlüğündeki Antahsum Hitit Bayramı Plastik Sanatlar Sergisi birbirinden değerliydi.
Bu etkinliğe Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Ankara ve Hitit Üniversiteleri ve Hatap Un, Alapala Makine, Ahlatcı Holding, Group Merkez Hasar, Best Oil Petrol, Larton Ambalaj, Isvea, Özel Bilgi Hastanesi, Özkent Kiremit, Baktat, Çorum Yumurta, Özgün Kozmetik, Saraylım Tarım, Çelik Çorap, Taç Makine, Çorum Birlik Kiremit, Mustafa Saatci, Hasan Zahir, Portakal A.Ş., Salih Şerbetci, Mehmet Tütüncü, Dees Yapı, Nihat Malatyalı, Hls Yapı tasarım, Avk Mimarlık ve Tekin Karo sponsor olarak destek verdi.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Eyüpspor
|31
|51
|6. Erzurumspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Barcelona
|31
|61
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|32
|42
|11. Celta Vigo
|32
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|32
|35
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Granada
|32
|29
|17. Mallorca
|32
|29
|18. Cadiz
|32
|29
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|32
|25