Çorum adına gerçekten “muhteşem” başlangıç

Türkey ONE Derneği’nin 7 Mart Pazartesi akşamı İstanbul Pera Palas’ta düzenlediği “Hitit Ülkesinin Barış Kreliçesi Puduhepa” lansmanını, Başkan Demet Sabancı Çetindoğan ve arkadaşlarının, Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve arkadaşlarının büyük özverilerini, hangi sözcük tam karşılayabilir?

Yine Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin, coşkusunu, Atatürk’ün baloları ile tarihe geçmiş o zarif salona dolu dolu yansıtan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk’ün, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın, Puduhepa’nın adı altında Çorum’un tanıtımını güçlü biçimde sahiplenişlerini de, ben 52 yıllık gazeteci olarak tek bir sözcükle tanımlamakta aciz kalıyorum.

Geçmişte, dünya çapında oyun yazarı, hemşehrimiz, merhum Tuncer Cücenoğlu ile yemekler yediğimiz tarihi Pera Palas’ta duyduğum olağanüstü heyecanı, yüklendiğim umudu, enerjiyi tek bir yazıyla anlatmama da olanak yok. O yüzden yazmaya devam edeceğim. Bugünlük, “muhteşem bir başlangıç” demekle yetiniyorum. “Puduhepa” ile, barışın, kadın-erkek eşitliğinin, inançlara saygının anavatanı Hitit Başkenti’ni tanıtma adına muhteşem bir başlangıç.