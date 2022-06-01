Çorum'a 'yüksek sıcak' uyarısı yapıldı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başına kadar bölge genelinde etkisinin sürdürmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının Çorum’da 30-32 dereceler civarında beklendiği ifade edilerek vatandaşların yüksek hava sıcaklığına karşı tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların saat 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmalarına dikkat etmesi ve tedbirli olması gerektiğini hatırlatıldı.