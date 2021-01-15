Çorum'a yılın ilk karı yağdı

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Çorum'da da etkilisini göstermeye başladı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplanması, güzel görüntüler oluştururken, Kar yağışı yüksek kesimlerde daha çok etkili oldu. Yağış nedeniyle karayolları ve belediye ekipleri de, karla mücadele çalışması başlattı.