Çorum'a yılın ilk karı yağdı
ÇORUM'da öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Güncel 15.01.2021, 11:18 15.01.2021, 12:50
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Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Çorum'da da etkilisini göstermeye başladı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplanması, güzel görüntüler oluştururken, Kar yağışı yüksek kesimlerde daha çok etkili oldu. Yağış nedeniyle karayolları ve belediye ekipleri de, karla mücadele çalışması başlattı.
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