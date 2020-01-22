Çorum'a yeni bir kavşak modeli

Başkanlık Toplantı Salonu’nda Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir ve Turhan Candan, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Gökhan Mesci ve teknik personelin katıldığı toplantıda müdürlük personelinden Yüksek Mühendis Süreyya Özyağcı, yapılacak çalışmayla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Çorum'da ilk kez gerçekleştirilmesi düşünülen uygulamanın şehir içi trafiğinde önemli rahatlamalar getireceğini ve bu yönüyle de çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, “Seçim dönemi şehrimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak projelendirme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Projelerimizden biri de şehir içi araç ve yaya trafiğine yönelik düzenlemeler konusuydu. Göreve geldiğimiz günden beri Çorum'u hak ettiği projelere kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çorum halkına şehir içerisinde rahat, konforlu ve bir ulaşım sağlamak için projelendirme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Tuzcular ve Abide kavşaklarında yapmayı planladıkları proje üzerinde göreve geldikleri günden beri çalıştıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, “Adaylık sürecimizde de bu bölgeyle ilgili bir taahhüdümüz oldu. Proje çalışmalarımız ve projeye yönelik simülasyon çalışmalarımızda artık sona yaklaştık. Yeni Hastane, Akkent ve Sanayi’ye giden hemşehrilerimiz bu güzergâhı kullanıyor. Tuzcular ve Abide kavşaklarında yapacağımız düzenlemeyle birlikte trafikte bekleme süresi %30 oranında azalacak. Projeyle ayrıca Gazi ve İnönü Caddeleri de rahatlayacak” dedi.

Fevzi Çakmak, İnönü ve Akşemseddin caddelerinin kavşak noktasında yer alan Tuzcular Kavşağı ile İnönü ve Cengiz Topel caddelerinin kesiştiği yerdeki Abide Kavşağı’nda yapılacak çalışmanın detayları hakkında da bilgiler veren Aşgın, “Bu özgün projede teknolojik imkânları sonuna kadar kullanacağız. Önümüzdeki süreçte şehrimizin trafik haritası, mevcut durumun tespiti, sorunların giderilmesinin yolları gibi konuları somut verilerle ortaya koyduk. Sol Sığınma Cepli Tasarım (left turn lane) diye de adlandırılan kavşak düzenleme çalışmamızla birlikte hem kavşaklardaki araç geçişleri rahatlayacak hem de kavşak güvenliği üst düzeye çıkacak. Kavşaklardan sola dönüş noktalarında sola dönüş istikametlerindeki şeritlerin sayılarını artıracağız. Hazırladığımız proje, şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu. (Haber Merkezi) ncu esnafımız bu sistem ile yük aldığı zaman 6 saat içerisinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirmesi gerekiyor. Fakat mevcut halde esnafımız neyi nereye bildireceğiz diyorlar. Çünkü bir altyapı mevcut değil. Altyapısı mevcut olmayan bu sistem şoför esnafımıza sıkıntı yaşatır. Aynı şekilde e fatura sistemi de esnafımıza sorunlar yaşatacağı görünüyor. Burada bilgisayar kullanmasını bilmeyen birçok esnafımız mevcut, sadece kamyoncu esnafımız değil bakkalından, nalburcusuna, birçok alanı ilgilendiriyor bu durum burada da bir düzenlemeye acilen gidilmelidir.”

“SORUNLAR BAKANLIKLARA İLETİLECEK”

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda ton kilometre uygulamaları başta olmak üzere birçok sorunun ele alındığını aktaran Tahsin Şahin, “K plakaların şahsa değil plakaya tahsis edilmesini istiyoruz. C 2 Belgeli araçların yurtiçinde yük taşıyıcılığı yapmaması ve L 1 belgelerinin ise kiralanmaması gerekiyor. Mazot fiyatları ile mücadele eden kamyoncu ve şoför esnafımıza ucuz mazot imkânı sağlanmalıdır. Esnafımızın Bağ-Kur ve SGK primleri ile emeklilikteki prim gün sayısı indirilmelidir. Şoför esnafımıza bir defaya mahsus ÖTV'siz araç imkânı sağlanmalıdır” diye konuştu.

Bu sorunların tamamının bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini belirten Şahin, sorunların rapor halinde ilgili bakanlıklara iletileceğini dile getirdi. (Haber Merkezi)