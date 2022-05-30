Flaş HaberÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanan, Sungurlu'ya bağlı Bozyayla köyü nüfusuna kayıtlı Ankara'da oturan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Güncel 30.05.2022, 11:20 30.05.2022, 11:57
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ÇORUM HABER Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, silah arkadaşlarına ve Yüce Türk Milletimize başsağlığı diler.
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