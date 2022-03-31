“Çorum'a katkı sağlayacak her kuruluşun yanındayız”

Çorum'un kalkınmasına katkı sağlayan tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının yanında olduklarına değinen Milletvekili Ceylan, “Uzun yıllar kutlu dava yolumuzda beraber görev yaptığımız Çorum Müsiad Şube Başkanı Orhan Coşkun, Müsiad Yönetim Kurulu Üyeleri geçmiş dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mertek, geçmiş dönem il yönetim kurulu üyesi Murat Yakar, Mustafa Çeliköz, Ali İlker Tosun, Bahadır Özkılıç ve Genç Müsiad Başkanı Erdem Arslan'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Medeniyetlerin Beşiği, Anadolu Kaplanı memleketimizin kalkınmasına katkı sunan tüm STK’larımızın yanındayız” dedi.

Ziyaret sırasında MÜSİAD üyelerine karşı yaptığı konuşmada Milletvekili Ceylan, “Müsiad Çorum şubesinin ilk kurucularından olmamız hasebiyle bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. Kurulduğu günden bugüne her zaman bizlerle birlik ve beraberlik içinde hareket ederek gerek ilimiz ekonomisine gerekse ülke ekonomisine katkı sunan

MÜSİAD hem ülkedeki sivil toplum kuruluşları arasında hem de iş dünyasında yapılacak tüm çalışmalarda farkını, farklılığını ortaya koymuş ve gücünü göstermiştir” diye konuştu.

MÜSİAD’ı önemsediklerini kaydeden Milletvekili Ceylan, iş adamlarının kendilerinden olan beklentilerini, taleplerini ve güncel olarak yaşadıkları sıkıntıları tek tek karşılıklı arasıra müzakerelerde bulunduklarını kaydetti.

Sorunların çözümü hususunda Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlar ile gerekli görüşmeleri gerçekleştireceklerine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, iş adamlarının üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarına ellerinden gelen desteği sunacaklarını söyledi.

Zorlu bir süreçten geçildiğini ve bu sürecin sonucunda kazananın tüm Türkiye olacağını ifade eden Milletvekili Ceylan, “İnşallah Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz son 20 yıldır olduğu gibi güçlü ekonomisi ile yoluna devam edecek. Son 3 ayda cari fazla veren, tüm dünya ekonomileri küçülürken, büyüme hızını koruyan ülkemiz, bu zor süreci hep birlikte aşacağız. Bu süreci bugüne kadar olduğu gibi, iş adamlarımızla, işçilerimizle, esnaflarımız, çiftçilerimiz ve tüm vatandaşlarımızla birlikte başarıyla neticeye ulaştıracak ve ekonomik olarak daha güçlü bir ülke olacağız inşallah” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Çorum Şubesi Başkanı Orhan Coşkun ise yaptıkları çalışmaların temel dairesinin iş dünyası ve ticaret hayatına katkı sunmak, Çorum’u ve Türkiye’yi sanayi, ticaret, istihdam ve üretim açısından daha ileriye taşımak olduğunu belirtti.

Gayelerinin iş dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini gerek yerelde gerekse ulusal bazda ilgili mercilere iletilmesi olduğuna vurgu yapan Coşkun, MÜSİAD'ın hakkın, hukukun, eşitliğin, refahın, mutluluğun sağlandığı, tarihe topluma mal olmuş, mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği kendi içinde bütün, ekonomik alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye’nin ve Çorum’un daha iyi bir konuma gelebilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceklerine vurgu yapan Coşkun, "Türkiye’nin gidişatına olumlu katkıda bulunarak ülkemizin geleceğini taçlandırma noktasında birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bizlerle birlikte hareket eden Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’ın gayretleri ile bu hukukun yaşatılması bizler için ayrı bir anlam ifade etmektedir. Bizler özü samimiyet, kardeşlik, dayanışma olan bir medeniyetin evlatlarıyız. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte kurduğumuz ülkemizi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız. Bugün Türkiye, dünya ihracatından aldığı payla Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkmayı başarmıştır. Bu durum, geldiğimiz noktayı göstermesi açısından önemli bir ivmedir. Bu yolda, bu davada Türkiye’nin ve Çorum’un daha iyi bir konuma gelebilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)