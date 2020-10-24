Çorum'a 31 doktor kadrosu

Çorum’da başta merkez Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere ilçe hastaneleri ve sağlık kuruluşlarında eksik olan uzman ve pratisyen doktor kadrosu için Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek, taleplerini iletti.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Bakan Koca’nın direktifleri doğrultusunda Çorum’a 14 Uzman, 17’de pratisyen olmak üzere toplam 31 doktor kadrosu tahsis edildiğini duyurdu.

Milletvekili Ceylan, tahsis edilen doktor kadroları için 28 Ekim 2020 tarihinde atamaların yapılacağını bildirdi.

Çorum’a kadro açılan pratisyen hekimlerin dağılımını da açıklayan Milletvekili Ceylan, “Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5, Çorum 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Alaca Devlet Hastanesi ve Osmancık Devlet Hastanesi’ne 2’şer pratisyen hekim atanacak. Ayrıca, 1, Bayat Devlet Hastanesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Kargı Toplum Sağlığı Merkezi, Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi, Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve Sungurlu Devlet Hastanesi’ne ise 1’er pratisyen hekim ataması yapılacak” açıklamasında bulundu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2 Acil Tıp Uzmanı atanacağını kaydeden Milletvekili Ceylan, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi’ne bir Aile Hekimi kadrosunun tahsis edildiğini dile getirdi.

Alaca Devlet Hastanesi’ne Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı atanacağını bildiren Milletvekili Ceylan, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı geleceğini açıkladı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önemli bir eksiklik olan Göğüs Cerrahisi kadrosunun da tahsis edildiğini ve 28 Ekim’de atamasının yapılacağı müjdesini veren Milletvekili Ceylan, Bayat Devlet Hastanesi ile Mecitözü devlet Hastanesi’ne İç Hastalıkları Uzmanı atanacağını duyurdu.

Osmancık Devlet Hastanesi’ne bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı doktorun geleceğini belirten Milletvekili Ceylan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Radyoloji uzmanı atamasının da yapılacağını ifade etti.

Ceylan, İl Sağlık Müdürlüğü’ne Halk sağlığı uzmanı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Üroloji uzmanının yanısıra son olarak da Osmancık Devlet Hastanesi’ne Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı kadrosunun Çorum’a açıldığını dile getirdi.

Ataması yapılan uzman ve pratisyen doktorlarla birlikte önemli eksikliğin giderileceğinin dile getiren Milletvekili Ceylan, özellikle de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eksikliği ciddi anlamda hissedilen göğüz cerrahisinin gelecek olmasının Çorum adına sevindirici olduğunu vurguladı.

Ataların yapılması konusunda taleplerini geri çevirmeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür eden Ceylan, pandemi sürecinde Çorum’da sağlık alanında sıkıntı yaşanması için gereken tüm mücadelenin verildiğini belirtirken, bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını da unutmayarak, bir kez daha teşekkür etti.

AK Parti hükümetleri döneminde Çorum’da çok önemli sağlık yatırımlarının kazandırıldığını da vurgulayan Ceylan, Çorum’u sağlıkta bölgenin en önemli merkezi haline getirmek için çalıştıkları kaydetti.