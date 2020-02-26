Çorum'a 28 doktor atandı

Çorum ve ilçelerine doktor atamalarının yapıldığını belirterek, hayırlı olmasını dileyen Kaya, 91. Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü Kur’asından Çorum ve ilçelerine; 8 uzman doktor ve 20 pratisyen doktor olmak üzere toplamda 28 doktor ataması yapıldığını söyledi.

Kaya, Boğazkale, Mecitözü, Oğuzlar ve Uğurludağ’a birer, İskilip’e 2, Sungurlu’ya 4 ve Çorum merkeze 10 olmak üzere 20 pratisyen hekim; Boğazkale ve Uğurludağ’a birer uzman aile hekim, Bayat’a 1, Osmancık’a1, Çorum’a 2 çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı, Osmancık’a 1 iç hastalıkları uzmanı ve İskilip’e 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak üzere 8 uzman hekim atandığının bilgisini verdi. (Haber Merkezi)