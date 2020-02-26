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Çorum'a 28 doktor atandı

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum'a 28 doktor atandığı müjdesini verdi.

Çorum'a 28 doktor atandı

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum'a 28 doktor atandığı müjdesini verdi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 20:10
Çorum'a 28 doktor atandı

Çorum ve ilçelerine doktor atamalarının yapıldığını belirterek, hayırlı olmasını dileyen Kaya, 91. Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü Kur’asından Çorum ve ilçelerine; 8 uzman doktor ve 20 pratisyen doktor olmak üzere toplamda 28 doktor ataması yapıldığını söyledi.

Kaya, Boğazkale, Mecitözü, Oğuzlar ve Uğurludağ’a birer, İskilip’e 2, Sungurlu’ya 4 ve Çorum merkeze 10 olmak üzere 20 pratisyen hekim; Boğazkale ve Uğurludağ’a birer uzman aile hekim, Bayat’a 1, Osmancık’a1, Çorum’a 2 çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı, Osmancık’a 1 iç hastalıkları uzmanı ve İskilip’e 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak üzere 8 uzman hekim atandığının bilgisini verdi. (Haber Merkezi)

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