Çorum'a 11 diş hekimi ile 6 eczacı atandı

Milletvekili Ceylan, Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 yılı birinci açıktan atama kurasının bugün çekildiğini bildirdi. Çekilen kura neticesinde Çorum’a da ihtiyaç duyulan sağlık kuruluşlarında görev yapacak hekim ve eczacı kadrolarına atamaların yapıldığını vurgulayan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 1’i uzman hekim 11 diş hekiminin Çorum’a atandığını bildirdi. Ceylan, atama kurasıyla ayrıca 6 eczacının da görevlendirildiğini vurguladı.

Milletvekili Ceylan açıklamasında, atanan diş hekimi ve eczacıların görev yapacağı sağlık kuruluşlarının, Alaca Devlet Hastanesi, Bayat Devlet Hastanesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe devlet Hastanesi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olduğunu bildirdi.