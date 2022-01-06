“Çorum, 9. sırada”

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum’un hayvancılıkta hastalıktan ari işletmeler arasında dokuzuncu sıraya yükseldiğini söyledi.

Mecitözü Süt Üreticileri Birlik Başkanı Metin Ayaz ve Osmancıklı yetiştiricilerden Raşit Ünver’e hastalıktan ari işletme belgesi verildi.

Damızlık Hayvan Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu törende konuşan Sarı, “Yapılan testler ile tüberküloz ve bruselloz hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine hastalıklardan ari işletme denilmektedir. İlimizde 240 bin adet büyükbaş hayvanımız olup, son yıllardaki üretim anlayışı ile hayvan genetiğimiz en üst sıraya çıkarttık” dedi.

Çorum’da Türkiye’ye örnek olacak şekilde “hastalıktan ari köy” oluşturduklarını söyleyen Sarı, “2018 yılında hastalıktan ari işletme sayısı 3 iken şu anda 47 işletmeye çıkmış bulunmaktayız. Hastalıktan ari işletme sayısı ile Türkiye genelinde 56. sıradaki sayımızı 9. sıraya ilerlettik. 2022 yılında hedefimiz ülkemizde hastalıktan ari işletme sayısı bakımından ilk 3 sıraya girmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedefimize ulaşmak için tüm yetiştiricilerimize buradan çağrı yapıyorum, işletmeleriniz ari işletme yapmak için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvuruda bulunmalarını talep ediyorum” dedi.

Hastalıktan ari işletmelerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklendiğini anlatan Sarı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Hastalıktan ari işletmelere; damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. Ari sığır başına ödeme birim miktarı ari hayvan başına 450 lira olup, 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanmaktadır.

Ari işletmeler destekleme yanında; Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında 20 başa kadar düve alımında % 40’a kadar desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz düve tedarikini sağlayan işletmeler arasında olup hayvan pazarı fiyatlarına göre 4.000-5.000 TL civarında fazla paraya hayvanlarını satmaktadırlar. Yine üretmiş oldukları çiğ sütü piyasaya hem sağlıklı ve güvenli olarak hem de 0,30-0,50 TL/lt fazla fiyata arz etmektedirler.” (Haber Merkezi)

