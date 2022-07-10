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Çorum 674 dernek var
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre Çorum’da 674 dernek var.
Güncel 10.07.2022, 13:16
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Türkiye genelinde toplam faal dernek sayısı 121 bin 665. Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 ildeki toplam faal dernek sayısı ise 14 bin 273 adet. Karadeniz’de 2 bin 174 ile en çok faal dernek Samsun’da bulunurken, Samsun’u Trabzon, Ordu, Zonguldak ve Düzce illeri takip etti.
Karadeniz Bölgesi’nde bulunan illerdeki faal dernek sayısı şu şekilde:
Samsun (2 bin 174), Amasya (454), Sinop (433), Trabzon (1748), Ordu (1192), Zonguldak (1091), Artvin (426), Bartın (364), Bayburt (186), Bolu (660), Çorum (674), Düzce (935), Giresun (792), Gümüşhane (285), Karabük (739), Kastamonu (673), Rize (784) ve Tokat (663). (İHA)
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