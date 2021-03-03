Çorum, 62 şehirden daha iyi durumda

Çorum'da vaka sayısı ise bu hafta yüz binde 28,12 olarak açıklandı. Geçtiğimiz hafta yüksek riskli iller grubunda yer alan Çorum, bu oranla tekrar orta riskli iller grubuna dönüş yaptı.

KARADENİZ BÖLGESİ’NDE VAKA SAYISI AZALAN TEK İL ÇORUM

Öte yandan Karadeniz Bölgesi’nde 18 il içerisinde geçen haftaya göre vaka sayısı azalan tek il Çorum oldu. Çorum’da geçen hafta 218 vaka tespit edilirken 20-26 Aralık tarihleri arasında 149 vaka belirlendi. Karadeniz Bölgesi’nde yer alan diğer 17 ilde ise vaka sayılarında artış yaşandı. Diğer illerdeki vaka sayıları ise şu şekilde:

Artvin 150 vaka, Rize 733 vaka, Bayburt 25 vaka, Trabzon bin 944 vaka, Gümüşhane 162 vaka, Giresun bin 187 vaka, Ordu 2 bin 297 vaka, Tokat 995 vaka, Amasya 370 vaka, Samsun 3 bin 555 vaka, Sinop 346 vaka, Çorum 149 vaka, Kastamonu 128 vaka, Bartın 85 vaka, Karabük 62 vaka, Zonguldak 349 vaka, Düzce 221 vaka ve Bolu 261 vaka. (İHA)