Çorum 37. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali başladı

Vali Mustafa Çiftçi, Hürriyet Meydanı'ndaki kortej yürüyüşü öncesi yaptığı konuşmada, festivalin ismini, 4 bin yıl önce kurulan ve başkenti Hattuşa'nın Çorum sınırları içinde yer alan Hitit medeniyetinden aldığını söyledi.

Anadolu'nun coğrafi konumu, doğal şartları ve jeopolitik yapısı nedeniyle insanlığın var oluşundan bu yana kesintisiz iskan gördüğünü belirten Çiftçi, Çorum'un da Anadolu'daki uygarlıklara ev sahipliği yapan en önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Çiftçi, "Geçmişi milattan önce 2 binli yıllara uzanan ve dünya tarihinde önemli bir yeri olan Hitit medeniyetinin başkenti ve UNESCO tarafından dünya kültür mirası ilan edilen Hattuşa, dünya barışının sembol mekanlarından birisidir. Hititlilerle Mısırlılar arasında imzalanan ve tarihte bilinen ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barış Anlaşması'nın tableti bu kadim topraklarda bulunmuştur. İnsanlığa barış, kardeşlik ve eşitlik mesajı veren, yaklaşık 4 bin yıllık geçmişin adını taşıyan bu şöleni, kökü mazide, gözü atide şehir Çorum'da gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Çiftçi, festivallerin yerel ekonominin, kültürel yapının ve toplumsal birlikteliğin güçlenmesine katkı sağladığını belirterek, vatandaşları Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenecek etkinliklere davet etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise bu yıl 37'ncisi yapılan festivalin 1986 yılında başladığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıl ara verildiğini bildirdi.