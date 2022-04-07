“Çorum, 3 yeni yatırımla sağlıkta bölgenin çekim merkezi olacak”

7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ülkemizin dört bir yanında özveriyle, ailelerinden, sevdiklerinden uzakta büyük bir fedakârlıkla en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.

Sağlık çalışanlarına emekleri, gayretleri, fedakârlıkları için en kalbi şükranlarını sunduğunu dile getiren Ceylan, görevi başında vefat edenler başta olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm sağlık çalışanlarına da Allah’tan rahmet diledi.

Sağlığın öneminin ve sağlık çalışanlarının ne derece fedakârca çalıştıklarının yaşanan pandemi sürecinde bir kez daha görüldüğünün altını çizen Ceylan, AK Parti iktidarı döneminde sağlık çalışanlarına yönelik önemli kazanımlar sağladıklarını söyledi.

Çorum'u sağlık alanında bölgenin çekim merkezi haline getirecek çalışmaların hayata geçirildiğini belirten Milletvekili Ceylan, kanser hastaları için yapımına devam eden Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezinden sonra diş hastanesi ve eski hastanenin düzenlenerek yeniden hizmete açılması için de çalışmaların hız kazandığını açıkladı.

Onkoloji tanı ve Tedavi Merkezi ile ilgili de gelişmeler hakkında bilgi paylaşan Milletvekili Ceylan, Onkoloji Hastanesi’nin Çorum’da 100 yılın yatırımı olduğunu vurgulayarak, Çorum ölçeğindeki 51 ilde böyle bir hastanenin olmadığını, 750 bin nüfusun altındaki illere hastane açılmasına izin verilmediğini hatırlattı.

Hastane ile ilgili tüm cihazların hazır olduğunu ve binanın tamamlanmasının ardından da hizmete açılacağını kaydeden Milletvekili Ceylan, Onkoloji Hastanesi’nde çocuktan en yaşlı hastaya kadar her yaştan hastanın Çorum’da kanser tedavisi göreceğini belirtti.

Eski Devlet Hastanesi’nin yıkılarak yerine yenisinin yapımı ile ilgili sürecin devam ettiğini açıklayan Milletvekili Ceylan, yıkımın tamamlanmasıyla birlikte yeni bina yapım sürecinin başlayacağını vurguladı.

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, Diş Hastanesi ve Eski Devlet Hastanesinin yeniden hizmete kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve emeği geçen herkese teşekkür eden Milletvekili Ceylan, Çorum'u sağlıkta Türkiye’nin yıldızı yapacaklarına işaret etti.

"Allah kimseye dert verip derman aratmasın” diyen Milletvekili Ceylan, “Bu sağlık kuruluşlarımızla gerek ilimizdeki vatandaşlarımız gerekse bölgemizde vatandaşlarımız büyük illere giderek tedavi görmelerine gerek kalmayacaktır. Amacımız vatandaşlarımızın derdine derman olmaktır. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yaşamalarını ve sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum. İnsana değer veren, insan sevgisini mesleğinin şiarı edinmiş güçlü ve nitelikli sağlık camiamızın 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftasını tekrar tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan hekimlerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, ahirete irtihal edenlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum” şeklinde ifadelerde bulundu. (Haber Merkezi)

