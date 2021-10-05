Çorum, 2’nci doz aşı oranında mavi oldu

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu’nu “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaştı. Tabloya göre, 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75.2 olan Çorum, mavi iller kategorisinde yer aldı.

Sağlık Başkanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından “Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Tekirdağ ve Çorum’da da %75’i geçti. Böylece mavi il sayımız 22’ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım” şeklinde paylaşımda bulundu. (Haber Merkezi)

