Çorum, 2’nci doz aşı oranında mavi oldu
Çorum, ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi iller arasına girdi.
Güncel 05.10.2021, 23:04
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu’nu “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaştı. Tabloya göre, 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75.2 olan Çorum, mavi iller kategorisinde yer aldı.
Sağlık Başkanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından “Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Tekirdağ ve Çorum’da da %75’i geçti. Böylece mavi il sayımız 22’ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım” şeklinde paylaşımda bulundu. (Haber Merkezi)
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