“Çorum 25 yıldır ihmal edilen bir şehir”

Ziyaretler çerçevesinde Çepni Mahalle Muhtarı Mehmet Şahinbaş, Kunduzhan Mahalle Muhtarı Kadir Akçal ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe’yi ziyaret ederek mahallelerin sorunları hakkında bilgi alan Yıldıran, “Çorum genel manada 25 yıldır ihmal edilen bir şehir, tabi mahallelerimizde bu ihmal edilmeden kendilerine düşen payları almışlar. İç Anadolu’nun gözdesi olan şehrimizin hak ettiği alt ve üst yapı çalışmalarının yapılmadığını üzülerek müşahede ediyoruz. Mahallelerimizin kendilerine has sorunlarının olduğunu gördük ve çözüm yolları ile ilgili fikirlerimizi mahalle muhtarlarımızla paylaştık” dedi.

(Haber Merkezi)