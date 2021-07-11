“Çorum 2023’e daha hareketli bir ekonomi ile girecek”

Çorum’da yıllardır ikinci el otomotiv satışı yapan ve Oto Galericiler Dernek Başkanlığı görevini de yürüten Fahri Yandık’ın sahibi olduğu NK Karavan Çorum ve Karadeniz Bölge Bayiliği için düzenlenen tanıtım etkinliğine katılan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yaklaşık 1.5 yıldır dünya genelinde yaşanan ve ülkemizi de etkileyen salgın illetinden ülkemizin en az zayiat ile geçirdiği kanaatinde olduğunu dile getirdi.



Yeni tip koronavirüs pandemisi sürecini Türkiye’nin özellikle ihracaatta avantaja çevirdiğine işaret eden Milletvekili Ceylan, “Bugün Çorum için güzel bir gün yaşıyoruz. Türkiye 1.5 yıldır yaşanan zorlu süreci milleti, esnaf ve sanayicisi ile hep birlikte mücadele ederek en az zayiatla geçirdi. Bu süreçte vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine de bir kez daha başsağlığı diliyorum.

Dünyanın 100-200 yıldır böyle tamamen kitlendiği bir salgınla bu dönemde karşı karşıya kaldık. Bu salgın döneminde dünya genelinde üretim tamamen kitlendi. Ama Türkiye bu durumu ihracatta bir fırsata çevirdi. Avrupa’da üretimin durması, bizim ise peyderpey üretime devam etmemiz sayesinde ihracatımız rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Yani pandemi dönemi bizim için fırsat oldu” diye konuştu.

Pandemi sürecinde esnafın çektiği sıkıntıları bir esnaf evladı olarak ve esnaflık yapan biri olarak yakından bildiğini söyleyen Ceylan: “Önümüzde daha güzel daha hızlı çalışacağımız günler yakındır inşallah. Birlik ve beraberlik içinde ekonomideki canlanmayı hep beraber göreceğiz. Çorum milletvekili olarak her hafta ilimize geldiğimizde birkaç işyerinin açılışını yapıyoruz. Bunun sayılarının daha da artacağına inanıyorum.



2023 yılına Çorum olarak daha da hareketli bir ekonomi ile göreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki Yüce Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Cumhurbaşkanımız günün 24 saatinin 20 saatini bizlerle milletiyle yaşayan bir liderdir” dedi.

Bölgemizde bir hesap yapılacaksa önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişare edilmesi gereken güçlü bir devlet haline geldiğimizi de ifade ederek 1.5 yıldır yaşanan sıkıntıların da atlatılarak yolumuza devam edeceğimizi söyleyen Ceylan, konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 Türkiye’sine 85 milyon vatandaşımızla birlik ve beraberlik içerisinde refah seviyesine ulaştığımızda daha mutlu olacağız. Kimsenin ırkına, diline, mezhebine ve rengine bakmadan tüm renkleriyle bir olacağız beraber olacağız ilk önce Türkiye olacağız daha sonra Çorum olacağız. Çünkü biz memleketimizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz başka bir memleketimiz yok”



(Volkan SINAYUÇ)

