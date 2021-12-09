Çorum, 20 milyar 254 milyon lira Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya ulaştı

TÜİK, 2020 yılı gayrisafi yurt içi hasıla rakamlarını paylaştı. Verilere göre Türkiye’de gayrisafi yurt içi hasıladan en yüksek payı yüzde 30,1 ile İstanbul aldı. Çorum ise 20 Milyar 254 Milyon TL GSYH’ye ulaştı.

İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den %30,1 pay aldı. İstanbul'u, 482 milyar 589 milyon TL ve %9,6 pay ile Ankara, 306 milyar 713 milyon TL ve %6,1 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 5 milyar 65 milyon TL ile Tunceli, 4 milyar 487 milyon TL ile Ardahan ve 3 milyar 191 milyon TL ile Bayburt yer aldı. GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2020 yılında toplam GSYH'nin %53,5'ini oluşturdu.

Bölgedeki diğer illerden Samsun 55 Milyar 979 Milyon TL, Tokat 19 Milyar 629 Milyon TL, Amasya’da 14 Milyar 99 Milyon TL GSYH’ye çıktı. Ayrıca İstanbul, kişi başına GSYH'de 2020 yılında 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı. Çorum’da il bazında GSYH ile Türkiye’de 55’nci sırada kendine yer buldu. Kişi başına GSYH'de 2020 yılında Çorum Türk Lirası’na göre bir önceki yıla göre (31 bin 537) 38 bin 181 TL’ye çıkarken ve dolar cinsinden ise 2019’da 5 bin 554 dolardan 5 bin 423 dolara indi.

(Haber Merkezi)

