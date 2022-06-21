ÇOROBOT Takımı, Uluslararası Robot Yarışması’nda boy gösterdi
Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonu’nda 13-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen, 12 farklı kategoride 9 ülkeden ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan toplam 10 bin 838 yarışmacı ve 4 bin 392 robotun başvurduğu 14. MEB Uluslararası Robot Yarışması tamamlandı.
Şanlıurfa’da yapılan yarışmada TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 4 danışman öğretmen ve 12 öğrenciden oluşan robot takımı ÇOROBOT, 2 adet Endüstri 4.0 Tabanlı Robot ile Temalı kategoride ve 1 adet Endüstriyel Robot Kol kategorisinde olmak üzere toplam 3 adet robot ile ter döktü.
Robot yarışmasının en zor ve en çok ilgi çekici etabı olan Temalı kategorisinde yarışan ÇOROBOT 19 isimli robot, büyük bir mücadele örneği göstererek yarışmayı 11. sırada tamamladı.
ÇOROBOT Takımı danışman öğretmeni Hacı Recep Seyis, “Öğrencilerimizin hazırladığı android uygulama ile cep telefonu üzerinden kontrol edilen, toplam ağırlığı 24,75 kilogram ve yüksekliği 1,2 metre olan Çorobot 19 robotu, 1,5 kilogram ağırlığındaki malzemeleri yerden alıp 1,2 metre yüksekliğe kadar kaldırabiliyor. Yarışmaya katıldığımız Çorobot 19 robotu, mekanik tasarımı ile yarışmada büyük bir ilgi gördü.” dedi.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31