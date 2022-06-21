ÇOROBOT Takımı, Uluslararası Robot Yarışması’nda boy gösterdi

Şanlıurfa’da yapılan yarışmada TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 4 danışman öğretmen ve 12 öğrenciden oluşan robot takımı ÇOROBOT, 2 adet Endüstri 4.0 Tabanlı Robot ile Temalı kategoride ve 1 adet Endüstriyel Robot Kol kategorisinde olmak üzere toplam 3 adet robot ile ter döktü.

Robot yarışmasının en zor ve en çok ilgi çekici etabı olan Temalı kategorisinde yarışan ÇOROBOT 19 isimli robot, büyük bir mücadele örneği göstererek yarışmayı 11. sırada tamamladı.

ÇOROBOT Takımı danışman öğretmeni Hacı Recep Seyis, “Öğrencilerimizin hazırladığı android uygulama ile cep telefonu üzerinden kontrol edilen, toplam ağırlığı 24,75 kilogram ve yüksekliği 1,2 metre olan Çorobot 19 robotu, 1,5 kilogram ağırlığındaki malzemeleri yerden alıp 1,2 metre yüksekliğe kadar kaldırabiliyor. Yarışmaya katıldığımız Çorobot 19 robotu, mekanik tasarımı ile yarışmada büyük bir ilgi gördü.” dedi.

(Haber Merkezi)

