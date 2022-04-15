Çorobot takımı beşinci oldu

FIRST Robotics Competition’ın İstanbul etabı düzenlendi. İstanbul Volkswagen Arena’da 18-20 Mart tarihleri arasında yapılan yarışmaya Çorobot takımı 7 öğretmen ve 25 öğrenci ile katıldı.

Çorum Belediyesi’nin desteği ile ve Mucitler Derneği’nin organizesi ile yarışmaya katılan Çorobot takımı ilimizi başarıyla temsil etti. Türkiye’nin yanı sıra İsviçre, Brezilya, Libya, Kazakistan’dan 48 takımın yer aldığı mücadelede Çorobot takımı çeyrek finale kadar yükselerek 5. oldu.

Bugüne kadar birçok robot yarışmasına katılan Çorobot takımı, 2019 Ankara Off Season Chairmans Award’ta en prestijli FRC takım ödülü, 2020 İstanbul Regional Winner’de Avrupa şampiyonluğu ödülü, 2021 Teknofest yarışmasında sanayide dijital teknolojiler kategorisinde Türkiye üçüncülüğü ödülünü almıştı.

Engin Uzun, Hacı Recep Seyis ve Erdoğan Anaç öncülüğünde kurulan Çorobot takımında TOBB-OSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden 11 öğrenci, Ada Koleji’nden 2 öğrenci, Fen Lisesi’nden 5 öğrenci, Sosyal Bilimler Lisesi’nden 1 öğrenci, Bahçeli Evler Kız Meslek Lisesi’nden 2 öğrenci, Şehit Osman Arslan İmam Hatip Lisesi’nden 2 ve Atatürk Lisesi’nde 2 öğrenci olmak üzere 25 öğrenci yer alıyor.

(Haber Merkezi)