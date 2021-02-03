ÇORİMDER, Sarı’ya yeni görevinde başarılar diledi

Ziyaret sırasında Boyraz’a Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Külcü, Ahmet Bolat ile Gençlik Koordinatörü Semih Dumlu eşlik etti.

Nene Hatun Anaokulu Müdürlüğü görevine atanan Levent Sarı ile bir süre sohbet eden Boyraz, Sarı’ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, yeni görevinde de başarılı çalışmalara imza atacağına inandıklarını ifade etti.

Çorum’da eğitim ve öğretim kalitesinin daha da artırılması için eğitim kurumları ile birlikte işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Boyraz, “ÇORİMDER olarak, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerini desteklerken, bunu yanında milli ve manevi değerlerimizi de yaşatma ve korumayı hedefliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)