ÇORİMDER, kurultaya 19 kişi ile katıldı

Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Malatya'da bu yıl 16’ncısı düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayına Çorum'dan katılım sağlandı.

İnönü Üniversitesi’nde yapılan kurultaya, Çorum'dan İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ayhan Boyraz, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yüksel, Çorum ilçe temsilcileri ve üyeleri katılım sağladı.

7-8 Eylül 2019 tarihinde İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan kurultay İstiklal Marşı'nın okunması ve Malatya İl Müftüsü Veysel Işıkdar'ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilafeti ile devam etti.

Kurultayın açılışında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş bire konuşma yaptı.

Diğer açılış konuşmalarının ardından İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, ‘Ehliyet ve Liyakat’ konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Açılış oturumunun sonunda ise Önder Genel Başkanı Kamber Çal tarafından konuklara tablo hediye edildi.

ÇORİMDER'İN FAALİYETLERİNİ ANLATTILAR

Yapılan bütün oturumlara toplu halde katılan ÇORİMDER üyeleri, bütün konuşmacıları can kulağı ile dinleyerek, notlarını aldılar.

Komisyon toplantılarına katılan Çorum heyeti burada ÇORİMDER'in yaptığı çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verdiler. Diğer derneklerin çalışmalarını dinleyen heyet bu çalışmalardan bazılarını kendilerine örnek alarak, Çorum'da da uygulanması için istişarelerde bulundular.

ÇORİMDER KUPASINI ALDI

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü tarafından kurultaya katılan dernekler arası dart, hentbol, okçuluk, penaltı atışları ve sürat parkuru dallarında spor müsabakaları düzenlendi. Müsabakalarında kazanan kişi ve takımlara kupaları törenle verildi.

Yapılan yarışmalar sonucunda ÇORİMDER üyelerinden oluşan takım her bir dalda derece yaparak Çorum'a kupa kazandırmayı başardı.

ERDOĞAN: “İMAM HATİP NESLİNİN

YETİŞMESİNE ÖZEL ÖNEM GÖSTERDİK”

Kurultayın kapanış programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatiplere hitaben bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında "Belediye başkanlığından başbakanlık ve cumhurbaşkanlığına dek üstlendiğimiz tüm görevlerde İmam Hatip neslinin yetişmesine özel önem gösterdik" dedi.

Erdoğan, millete hizmetten başka hiçbir gayesi olmayan kurumlara yönelik itibar suikastlarının düzenlendiğini söyledi. (Haber Merkezi)