Çörekotu anavatanına dönüyor

Tarihi makaleler, arşivler ve yapılan çalışmalar neticesinde 4 bin yıl önceye dayandığı ispatlanan Çörekotu; Pamukkale Üniversitesi’nde yapılan analizler neticesinde ise etkili maddesi oranının diğer yapılan alanlardan çok yüksek olduğu belgelendi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından finanse edilen Alaca Kaymakamlığı tarafından yürütülen şifa kaynağı olan çörek otu teknik destek projesi kapsamında Türk Patent Enstitüsü Kurumuna coğrafi işaret başvuru dosyası hazırlanarak sunuldu.

Bilindiği üzere Alaca ilçe sınırları içerisinde yer alan Alacahöyük köyündeki kalıntılarda 4 bin yıl öncesine dayanan dünyada bulunan ilk tohum özelliği taşıyan çörek otu tohumları ilgi uyandırırken Pamukkale Üniversitesi laboratuvarlarında ilçede yetişen çörek otunun analizleri yapıldı. Yapılan analizler sonucunda çörek otunun şifa kaynağı olan timokinon maddesinin diğer örneklere daha yüksek olduğu bilimsel açıdan da yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkmış oldu.



“ÇÖREKOTU’NDA MARKALAŞIYOR”

Alaca Kaymakamı Kürşad Atak önderliğinde kurulan Alaca Kaymakamlığı Proje Koordinasyon ekibi çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde OKA’ya gerekli girişimlerin yapılması için proje hazırlandı ve proje OKA tarafından desteklenme yetkisi aldı. Yapılan çalışmalar ve hazırlıklar neticesinde “NETREVART Firması” tarafından hazırlanan dosya Kaymakam Kürşad Atak’a sunuldu.

Projenin çok faydalı olduğunu, Alaca için büyük getirimler sağlayacağını dile getiren Kaymakam Kürşat Atak; projede emeği geçen görevlilere teşekkür ederek, bir an önce projenin gerekli girişimlerini yapılması ve faaliyete geçmesi için her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Proje ekibinden yapılan açıklamada ise; “Çörekotu yetiştirilmesinde Alaca çiftçilerine eğitim verilmesi, çörek otuna coğrafi işaret alınması, üretim kapasitesinin artırılması ve pazarlanmasına yönelik çalışmalara tüm hızıyla devam edilecektir. Çörek otunun öneminin bir kat daha artmasının en büyük sebebi içinde bulunduğumuz pandemi döneminde özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme amacının yanı sıra kanser tedavi edici özelliğinin olması, astım-bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılması, sinüzite iyi gelmesi, romatizmal hastalıklara iyi gelmesi ve bunun gibi ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmasından dolayı çörek çok önemli tıbbi ve aromatik bir bitkidir. Kısacası ölüm harici her derde deva olan bu bitkinin Alaca’ya hem maddi hem de geçmişten 4000 yıl öncesine dayanan tarihi bulgunun ön plana çıkarılması için bu proje çalışmasını başlattık.” denildi.

