ÇORDEF’ten yangınzedelerine kumanya

Göreve yeni gelen ÇORDEF Başkanı Gölten ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kargı Kaymakamı Hasan Taş ile birlikte evi yanan vatandaşların sorunlarını dinledi.

Gölten ve yönetimi, sosyal sorumluluk örneği göstererek Çal Köyü'ndeki yangınzedeler için seferber oldu. Yönetim kurulu tarafından vatandaşlara kumanya dağıtılırken, köy halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

ÇORDEF Başkanı Gölten, “Çal Köyü halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını ve ihtiyaçlarını öğrendik, yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte hazırladığımız çeşitli kumanyaları kendilerine teslim ettik. Federasyon olarak her zaman yanlarındayız. Acılarını derinden paylaşıyoruz. Rabbim beterinden korusun” dedi.

Gölten, ayrıca hayırda bulunan Sancaktepe Belediyesi, Kâğıthane Belediyesi, Fatih Belediyesi ve başlatmış oldukları kampanyaya destek veren ismini sayamadığı herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

(Haber Merkezi)