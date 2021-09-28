ÇORDEF’ten kahvaltılı etkinlik

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün ev sahipliği yaptığı kahvaltı programına; İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun’ın yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi, bürokrat, dernek başkanı ve iş insanını katıldı. gözlemlendi.

TRT Halk Müziği Sanatçısı Çorumlu Duygu Koçak Sezer'in sahne aldığı programda Çorumlu burs ihtiyacı olan öğrenciler tanıtıldı, öğrencilere burs verilmesi hususunda konuşmalar yapıldı.

(Haber Merkezi)

