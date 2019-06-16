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ÇORDEF yönetiminden yangınzedelere ziyaret

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Başkanı İsmail Gölten ve Başkan Yardımcısı Zübeyir Haksever, Kargı’nın Hacıveli Köyü’ndeki yangınzedeleri ziyaret etti. Bilindiği gibi Kargı’nın Hacıveli Köyü’nde çıkan yangında 7 ev tamamen kül olmuştu.

ÇORDEF yönetiminden yangınzedelere ziyaret

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Başkanı İsmail Gölten ve Başkan Yardımcısı Zübeyir Haksever, Kargı’nın Hacıveli Köyü’ndeki yangınzedeleri ziyaret etti. Bilindiği gibi Kargı’nın Hacıveli Köyü’nde çıkan yangında 7 ev tamamen kül olmuştu.

16 Haziran 2019 Pazar 22:08
ÇORDEF yönetiminden yangınzedelere ziyaret

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Başkanı Gölten ve Başkan Yardımcısı Haksever ziyaretle ilgili yaptıkları açıklamada; “Köylülerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Evi yanan vatandaşlarımızın acılarını paylaştık. Eksikler tespit edilip gereken yardım yapılacak tekrar geçmiş olsun” görüşlerini dile getirdi.

Öte yandan ÇORDEF Başkanı Gölten ile beraberindeki heyet Vali Mustafa Çiftçi ile yanan evleri görüşecek.

Son zamanlarda köylerde çıkan yangınların halkın sıkıntılar yaşamasına ve yüz yıllık tarihin yok olmasına sebep olduğunu belirten ÇORDEF Başkanı İsmail Gölten, “Bildiğiniz gibi afet kapsamına girmesi için en az 10 ev yanması gerektiğinden yanan evlerin yerine ev yapılmaması gibi riskli durumlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Dernek Başkanları ve Köy Muhtarlarıyla Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’den randevu alarak önümüzdeki günlerde görüşmeye gidilecektir” dedi.

(Haber Merkezi)

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