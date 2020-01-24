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ÇORDEF yaşlıları unutmadı

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Kadın Kolları tarafından Darülaceze sakinlerine moral ve motivasyon amaçlı eğlence programı düzenlendi.

ÇORDEF yaşlıları unutmadı

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Kadın Kolları tarafından Darülaceze sakinlerine moral ve motivasyon amaçlı eğlence programı düzenlendi.

24 Ocak 2020 Cuma 23:44
ÇORDEF yaşlıları unutmadı

İstanbul/Okmeydanı Darülaceze'de gerçekleştirilen programda Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Başkanı İsmail Gölten ve Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Kadın Kolları Başkanı Tugba Ulusoy birer konuşma yaptı.

Darülaceze sakinlerine moral motivasyon amaçlı düzenlenen eğlence programa AK Parti Avcılar İlçe Başkanı hemşehrimiz Yaşar Karaarslan, Ak Parti Eyüp İlçe Başkanı Adem Koçyiğit, yönetim kurulu üyeleri, ÇORDEF yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başkanı katıldı.

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) Kadın Kolları üyeleri de yaşlılarla yakından ilgilenerek, kimsesiz olmadıklarını dertlerini dinlemek ve biraz olsun eğlendirerek, morallerini düzeltmeyi amaçladıklarını ifade ettiler. Programda TRT Halk Müziği Sanatçısı hemşehrimiz Duygu Koçak Sezer, konser vererek yaşlıları doyasıya eğlendirdi. Darülacize sakinleri konser esnasında konuklarla birlikte oyunlar oynayarak halay çekti.

(Volkan SINAYUÇ)

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