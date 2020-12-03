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ÇORBİS’ler dezenfekte ediliyor

Çorum Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda hizmete sunulan ÇORBİS düzenli olarak temizleniyor.

Güncel 03.12.2020, 20:59
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ÇORBİS’ler dezenfekte ediliyor

Çorum halkı tarafından yoğun talep gören ÇORBİS (Çorum Akıllı Bisiklet Sistemi) düzenli olarak temizlenip dezenfekte ediliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 8 adet park yeri 96 adet park noktası ve 50 adet bisikletin düzenli olarak basınçlı yıkama makinesiyle yıkandığını belirterek, “Ekiplerimiz önce köpüklüyor daha sonra basınçlı yıkama makinesiyle yıkama işlemini gerçekleştiriyor. Ayrıca günlük 50 adet bisiklet dezenfektan makinesi ile tüm bisikletlerimizi ve park noktalarını dezenfekte ediyoruz. Park yerlerinde bulunan dezenfektan makinelerimizle vatandaşlarımız ÇORBİS’i kullanmadan önce ellerini dezenfekte edebilir gönül rahatlığı ile ÇORRBİS’i kullanabilirler” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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