ÇORBİS’e zarar verenlere “yasal işlem” başlatılacak

Çorum Belediyesi, güvenlik kameralarına takılan ve kimliği tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatmak üzere harekete geçti.

Hizmete girdiği günden bugüne kadar 21 binden fazla abone sayısına ulaşan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ÇORBİS’in bisiklet ve istasyonlarına bilerek zarar verenlerin tespitini yaptıklarını söyleyen Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, kamu malına zarar veren zihniyeti anlayamadıklarını, bisikletlere zarar verenlerin ne gibi bir amacının olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

Her istasyonda güvenlik kamerası bulunduğunu, şehrin işlek cadde ve sokaklarında ise şehir güvenlik kameralarından hatalı ve kasten zararlı kullanan magandaların bir bir tespit edildiğini hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Çöplü, “7 gün 24 saat hizmet veren Çorbis istasyonları ve bu istasyonlarda bulunan bisikletlere zarar verenlere yasal işlem başlatacağız. Geçtiğimiz günlerde bazı vatandaşlar bisikletlerin sepet kısımlarına binerek sepetleri kırıp, kasten park yerlerine ciddi zararlar vermiş. Bisikletlere zarar veren şahısları tespit ettik. Bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemleri başlattık” diye konuştu.

TAMİRATA BAŞLANDI

Magandaların zarar verdiği bisikletlerin Çorum Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğünde tamirat işlemleri başladı. Bisikletlerin eksiklikleri giderildikten sonra tekrar kullanıma sunulacak.

(Volkan SINAYUÇ)

