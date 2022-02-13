Çoraklık’ta 18. Madde için hizmet alım ihalesi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Arazi ve Arsa Düzenlemesi Hizmet Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihale Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi.

İlimiz merkez Bahçelievler Mahallesi Çoraklık bölgesinde yaklaşık 85 hektarlık alanda 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenleme Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak 1/1000 ölçekli parselasyon planlarının, dağıtım cetvellerinin yapılması ve tapuya tescilli hizmet alımını kapsayan ihaleye 13 firma katıldı.

İhale firmalarının teklif ve belgelerinin incelenmesi ile başladı. Buna göre yaklaşık maliyeti 391 bin 950 TL olan ihalede Erkan Soylu 226 bin 185 TL, Bilge Kent Mühendislik 241 bin 357 TL, Çığır Mühendislik 288 bin 745 TL, Bulut Harita Mühendislik 293 bin 250 TL, Ateş Harita Mühendislik 312 bin 375 TL, Çubuk Harita İnşaat Mühendislik 329 bin 715 TL, Doruk Harita İnşaat Mühendislik 329 bin 970 TL, Süleyman Demir 330 bin 650 TL, Soylu Yapı Harita İnşaat 384 bin 455 TL, Duru Grup Proje Harita Mühendislik 472 bin 175 TL, San Mühendislik 573 bin 750 TL ve İçel Harita Mühendislik Sanayi ise 611 bin 490 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların teklif ve belgelerinin incelenerek sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı. (Volkan SINAYUÇ)

