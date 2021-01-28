Çöpten elektrik üretimine başlandı

Tanıtım toplantısında konuşan Arel Enerji Genel Müdürü Halim Dugan, firmalarının Türkiye’de 10 tane biyogaz tesisi yaptığını 11. tesisin ise Çorum’da hayata geçirilen fermantasyon elektrik üretimi tesisi olduğunu söyledi. Tesisin tamamen yerli kaynaklarla üretildiğini belirten Dugan, “Sayın başkanın değerli katkılarıyla 4-5 aylık gibi kısa bir sürede bu sonucu almanın gururunu yaşıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum. Gururlu olmamın bir diğer sebebi ben 11 yaşında Çorum’dan ayrılmış Alacalı bir hemşehrinizim. Çorum’a bu tesisi kurmak nasip olduğu için mutluyum. Hayırlı olsun ” dedi. Toplantıda firma mühendisleri projenin teknik detayları hakkında bilgi verdi.

“YENİLENEBİLİR KAYNAKLARI ETKİN KULLANIYORUZ”

Tanıtım toplantısında söz alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şu an dünyada pek çok savaş ve gözyaşının sebebinin enerji mücadelesi olduğunu hatırlattı. Kömür, gaz ve petrol gibi diğer enerji kaynaklarının tükenmek üzere olduğunun altını çizen Aşgın, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması gerektiğini söyledi. Şehir dışına, ülke dışına olan bağımlılığımız azaltılmasının hayati bir önem taşıdığını bildiren Aşgın, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“1990’larda Türkiye’de enerji kullanımına baktığımız zaman elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan yenilenebilir oran yüzde 14’e karşılık geliyor. 2010’larda Türkiye’de önemli değişiklikler oldu ve yenilenebilir kaynaklar etkin bir şekilde kullanılmaya başlanarak yüzde 20’lere çıktı. Türkiye’nin 2023 vizyonuna baktığımız zaman bu oranın yüzde 30 olması bekleniyor.”

“15 MİLYON KİLOWAT SAAT ELEKTRİK ÜRETİMİ OLACAK”

Açıklamalarını sürdüren Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak yenilenebilir enerji konusunda gurur duyulacak bir noktadayız. Belediyemizin şu an itibariyle tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 76’sını 4 tane rüzgar enerjisinden elektrik üretim santralimizde yapıyoruz. Biyokütle Elektrik Tesisimizde de çöpten elektrik üreteceğiz. Yılda 22 milyon kW saat elektrik enerjisi tüketiyoruz. 15 milyon civarındasını rüzgar enerjisinden elde ediyoruz. Burayla makası kapatacağız. Burada yılda yaklaşık 15 milyon kilowat saat elektrik üretimi olacak. Ayrıca bir güneş enerjisi santrali ve bir de hidroelektrik santrali kurmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kısa süre içinde yatırıma dönüşecek projelerimizle belediyemizin yıllık enerji tüketiminin tamamını kendi imkanlarımızla karşılamış olacağız" dedi.

Başkan Aşgın, konuşmaların ardından tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

(Nurdan AKBAŞ)