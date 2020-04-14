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Çöpten elektrik üretecek tesis için ihale

Çorum Belediyesin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan 197 ada, 26 parseldeki Çorum Belediyesi’ne ait Enerji Üretim Tesisi olarak işaretli sahada, Çorum Belediyesi tarafından toplanıp, transferi yapılacak olan dal budak atığı, çimen atığı, organik Pazar atıkları, evsel nitelikli Ayrıştırma Tesisinden temin edilen elek altı organik içerikli çöp atığından Biyometanizasyon yöntemi (Organik Atıkların Biyokimyasal Reaksiyonlarla Biyogaz ve Fermente Ürünlere Dönüşmesi) uygulanarak, bu proses ile oluşan gazın borular ve/veya kollektör sistemiyle toplandıktan sonra bu gazın kısmen veya tamamından elektrik enerjisi üretecek tesis için ihale yapıldı. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesince kapalı teklif arttırma usulü ile 31.12.2020 tarihine kadar tesis kurulumunun yapılarak geçici kabulünün yapılması ve 01.01.2021 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yılığına işletim süresi olmak üzere toplam 16 (onaltı) yıllığına irtifak hakkı çeşitlerinden intifa hakkının verildiği ihale encümen huzurunda gerçekleştirildi.

Çöpten elektrik üretecek tesis için ihale

Çorum Belediyesin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan 197 ada, 26 parseldeki Çorum Belediyesi’ne ait Enerji Üretim Tesisi olarak işaretli sahada, Çorum Belediyesi tarafından toplanıp, transferi yapılacak olan dal budak atığı, çimen atığı, organik Pazar atıkları, evsel nitelikli Ayrıştırma Tesisinden temin edilen elek altı organik içerikli çöp atığından Biyometanizasyon yöntemi (Organik Atıkların Biyokimyasal Reaksiyonlarla Biyogaz ve Fermente Ürünlere Dönüşmesi) uygulanarak, bu proses ile oluşan gazın borular ve/veya kollektör sistemiyle toplandıktan sonra bu gazın kısmen veya tamamından elektrik enerjisi üretecek tesis için ihale yapıldı. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesince kapalı teklif arttırma usulü ile 31.12.2020 tarihine kadar tesis kurulumunun yapılarak geçici kabulünün yapılması ve 01.01.2021 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yılığına işletim süresi olmak üzere toplam 16 (onaltı) yıllığına irtifak hakkı çeşitlerinden intifa hakkının verildiği ihale encümen huzurunda gerçekleştirildi.

14 Nisan 2020 Salı 21:30
Çöpten elektrik üretecek tesis için ihale

İhaleye birisi ortaklaşa olmak üzere 4 firma katılarak teklif verirken ihalede Kalyacıoğlu Enerji ve Meyen Enerji ortaklığı 9.600.000 kw üretip idoareye %13 pay ile 1.248.000 kw/s vermeyi taahhüt ederken, Beüaş Elektrik 9.600.000 kw enerji üreterek %5 pay ile idareye 480 bin kw/s vermeyi taahhüt etti. Öte yandan Doğu Star Enerji 10.000.000 kw/s üreterek idareye %11.1 pay ile 1.110.000 kw/s vermeyi önerirken, Arel Çevre Yatırım isimli firma ise 14.500.000 kw/s üreterek idareye %21.19 pay ile 3.072.550 kw/s vermeyi taahhüt etti.(Erkan BAYATLI)

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