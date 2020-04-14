Çöpten elektrik üretecek tesis için ihale

Çorum Belediyesin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan 197 ada, 26 parseldeki Çorum Belediyesi’ne ait Enerji Üretim Tesisi olarak işaretli sahada, Çorum Belediyesi tarafından toplanıp, transferi yapılacak olan dal budak atığı, çimen atığı, organik Pazar atıkları, evsel nitelikli Ayrıştırma Tesisinden temin edilen elek altı organik içerikli çöp atığından Biyometanizasyon yöntemi (Organik Atıkların Biyokimyasal Reaksiyonlarla Biyogaz ve Fermente Ürünlere Dönüşmesi) uygulanarak, bu proses ile oluşan gazın borular ve/veya kollektör sistemiyle toplandıktan sonra bu gazın kısmen veya tamamından elektrik enerjisi üretecek tesis için ihale yapıldı. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesince kapalı teklif arttırma usulü ile 31.12.2020 tarihine kadar tesis kurulumunun yapılarak geçici kabulünün yapılması ve 01.01.2021 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yılığına işletim süresi olmak üzere toplam 16 (onaltı) yıllığına irtifak hakkı çeşitlerinden intifa hakkının verildiği ihale encümen huzurunda gerçekleştirildi.