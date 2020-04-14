Çöpten elektrik üretecek tesis için ihale

İhaleye birisi ortaklaşa olmak üzere 4 firma katılarak teklif verirken ihalede Kalyacıoğlu Enerji ve Meyen Enerji ortaklığı 9.600.000 kw üretip idoareye %13 pay ile 1.248.000 kw/s vermeyi taahhüt ederken, Beüaş Elektrik 9.600.000 kw enerji üreterek %5 pay ile idareye 480 bin kw/s vermeyi taahhüt etti. Öte yandan Doğu Star Enerji 10.000.000 kw/s üreterek idareye %11.1 pay ile 1.110.000 kw/s vermeyi önerirken, Arel Çevre Yatırım isimli firma ise 14.500.000 kw/s üreterek idareye %21.19 pay ile 3.072.550 kw/s vermeyi taahhüt etti.(Erkan BAYATLI)