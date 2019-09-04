Çopraşık Köyü’ne halı saha yapılacak

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 2019 yılı performans planında yer alan “Alaca İlçesi Güllük Köyü tarımsal sulama tesisine güneş enerjisi yapım işi”nin maliyetli olacağı gerekçesi ile iptal edilmesi nedeniyle buradan kalan ödenek ile Çopraşık Köyü’ne halı saha yapılması istendi.

Güneş enerjisi paneli için kullanılacak ödenekten 70 bin liranın alınarak Alaca’nın Çoprnaşık Köyü’ne halı saha yapılmasına karar verilirken CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, bu para ile halı saha yapmak yerine ihtiyaç bulunan başka bir alanda faydalanılabileceğini belirterek, halı sahaların birkaç yıl sonra atıl hale geldiğini kaydetti.

Alaca İl Genel Meclisi üyesi Abdurrahman Karagöz ise Çopraşık’ın belde durumundayken köye dönüştürüldüğünü ve nüfusunun bin civarında olduğunu belirterek gençlerin faydalanabilmesi için halı sahaya ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. Karagöz, “Söz konusu ödenek ilçeye aittir. Belirlenen iş olmayınca başka alanda kullanılmasına karar verildi” dedi. (Haber Merkezi)