Çöplü: “Tahmini bütçe yapıyoruz”

Çöplü, “Biz burada belediyeyi yürütüyoruz ve kamu yönetimini idare ediyoruz. Buradaki yaptığımız iş ve işlemlerin içerisinde mutlaka eksikliklerimiz fazlalıklarımız olacaktır. Bu raporda maddi bir hatanın olduğuna dair bir kuruş, bir TL’nin olduğuna dair bir ifade yok. Tuncay beyin burada ifade ettiği işlemler konusunda biz burada 700 milyona yakın bir bütçe ürettik. Bütçenin nasıl yapıldığını ifade ettik. Biz tahmini bir gelir bütçesi yapıyoruz. Tabi ki tahakkuk esaslarında devam ettireceğiz. Kanuna göre yapıyoruz. Gelirlerimiz de giderlerimiz de tahmini. Buradaki rakamlar bizim kendi sitemizde de yayınlamış olduğumuz verilerimiz. Tuncay beyin okumasını isterdim. Sayıştayın denetim görüşü, ‘Tüm yönleriyle güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır’ diyor” ifadelerine yer verdi. (Taner ŞİMŞEK)

