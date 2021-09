Çöplü: “İlave talepleri karşılama şansımız yok”

Halk Ekmek Fabrikası’nın en üst seviyede üretim yaptığını ve kapasite üstüne çıkmanın şu an için mümkün olmadığını ifade eden Çöplü, “Kuyruklar oluşuyor, bizim büfemize biraz daha fazla ekmek getirin gibi talepler oluyor. Şu an biz bütün noktalara eşit ekmek dağıtıyoruz. İlave talepleri şu an için karşılama şansımız yok. İlerleyen süreçlerde tesisimize ilave yatırımlar yapılırsa bu durum gündeme gelebilir.” dedi.

“SATIŞ NOKTALARINI ARTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ”

Bir gazetecinin satış noktaları artırılacak mı sorusunu da cevaplandıran Çöplü, “Satış noktalarının artırılması sorunu çözmeyecek. Ekmek ürettiğimiz kapasite belirli. Günlük 25 bin ekmeği 35 noktada satıyoruz, satış noktasını 50’ye de çıkarsak yine 25 bin ekmek üreteceğiz fark eden bir şey olmayacak.” şeklinde konuştu. (Nurdan AKBAŞ)