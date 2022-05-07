Çöplü Arastasının restorasyonu için 5 Milyon TL’lik hibe

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Çorum ziyaretinde Bakan Kurum’a konuyla ilgili bilgi vermiş, Bakan Kurum da projeye destek sözü vermişti. Bakan Murat Kurum, sözünü tutarak Çöplü Arastasının restorasyonunun İkinci Etap Sokak Sağlıklaştırması için 5 Milyon TL’lik hibe verilmesini onayladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çöplü Arastası’nın şehrin simge yerlerinden biri olduğunu, bu bölgede yapacakları çalışmayı çok önemsediklerini söyledi. Çalışmanın ilk etabını Saat Kulesi’ne bakan dükkânların cephe sağlıklaştırmalarını yaparak gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Aşgın, “Cephe sağlıklaştırmamızın ilk etabıyla şehir merkezimiz daha güzelleşti. Meydan, tarihi bir görünüme kavuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un da yakından takip ettiği projenin ikinci etabına da inşallah kısa sürede başlayacağız. Sayın Bakanımız Murat Kurum, projemize ilk günden beri yakın ilgi gösterdi. Her projemizde, her çalışmamızda bizlere büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Sayın Valimize, Milletvekillerimize, İl Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.



