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Çöp evden 2 kamyon atık çıktı

Belediye ekipleri, yoğun şikâyetlere konu olan bir adreste çöp ev olduğunu tespit etti. Belirlenen yere giden ekiplerin çöp evden çıkardığı atıklar tam 2 kamyonu doldurdu.

Çöp evden 2 kamyon atık çıktı

Belediye ekipleri, yoğun şikâyetlere konu olan bir adreste çöp ev olduğunu tespit etti. Belirlenen yere giden ekiplerin çöp evden çıkardığı atıklar tam 2 kamyonu doldurdu.

17 Şubat 2020 Pazartesi 22:10
Çöp evden 2 kamyon atık çıktı

Çorum Belediyesi Alo 153 Zabıta hattına gelen şikâyet üzerine Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi üzerinde bulunan bir evde inceleme yapan ekipler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Evde inceleme yapan Belediye ekipleri, çöpten dağlar oluştuğunu tespit ederek gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konuyu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisine havale etti.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla mevcut çöplerin haşere üretmesi, kesif kokularının oluşması, sağlığı tehdit eden diğer unsurların ortaya çıkması, hanede oturan kişilerin ve çevre bina sakinlerinin sağlığını tehdit etmesi sebebiyle ivedi olarak boşaltılması ve çöplerin bertaraf edilmesi yönünde karar alındı.

Polisin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binaya giren Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri ekipleri binada yaptıkları çalışmayla evdeki çöpleri temizledi. (Haber Merkezi) i olan Mimar Sinan 78. Sokak No:7 adresinde faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

(Erkan BAYATLI)

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