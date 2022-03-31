Çomar Barajı’ndaki kaçak yapılar için yıkım kararı

İlk etapta yıkılacak 10 adet yapıyı tespit eden Çorum Belediyesi, yapı sahiplerine yaptığı tebligatın ardından zabıta müdürlüğü ve polis ekipleri gözetiminde yıkım işlemini gerçekleştirmek için bölgeye gidildi.

Belediye çalışanları bazı yapılardaki eşyaları boşalttı. Bu sırada bölgeye gelen Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ı karşılarında gören bazı yapı sahipleri önce yıkıma tepki gösterdi. Başkan Yağbat ise, yapı sahiplerine yapıların su havzası alanına yapıldığı için yakım kararı alındığını ve yapılacak yıkımın profesörlere uygun olarak sürdürüldüğünü belirtti. Bu sıra da bazı yapı sahipleri “Başkan bize süre verin biz kendimiz yıkalım “ talebinde bulundu. Gelen talep üzerine Başkan Yağbat, 10 günlük bir süre daha vererek bu süre dolduğunda kesin yıkımın yapılacağı uyarısında bulundu.

Anlaşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Başkan Yağbat,“ Çomar Barajı’nın etrafında yapılan kontrollerde kaçak yapılaşmanın mevcut olduğunun tespit edildiğini belirterek “Bu yapılardan yasal süreci tamamlanan, Encümenden yıkım kararı verilen kaçak yapılarla ilgili bugün yapı maliklerinin vermiş olduğu sürenin dolması üzerine yıkım mahalline geldik. Burada gelişen durumda yapı maliklerinin kendilerinin kaçak yapılarını yıkmak için süre istemesi üzerine belediye olarak vatandaşlarımıza istedikleri bu süreyi verdik.

Süreç içerisinde vatandaşların yapılarını kendileri yıkacaklarını beyan ettiler. Bulunduğumuz alan şehre su sağlayan önemli havzalardan bir tanesi. Son yıllarda şehrimizin yaşamış olduğu ciddi kuraklık nedeniyle Çomar Barajı’ndaki suyun önemli olduğu ortaya çıktı. Biz geçen sene en son noktasına kadar buradan şehrimizin içme suyu teminin sağladık. Şu anda da inşallah en son yağan yağışlarla birlikte Çomar Barajımız eski günlerin kavuşacak. Burası şehrimizin geleceği açısından ve su yönetimi açısından gözden çıkartılabilecek bir yer değil. O yüzden bu bölgede süreçleri devam edenlerle birlikte kaçak yapıya müsaade etmemiz söz konusu değil. Hem burası hem de şehrimizin diğer yerleriyle ilgili yasal mevzuatın ve hukukun el verdiği ölçüde kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. Öte yandan başkan Yağbat’ın süre vermesiyle polis ve zabıta ekipleri de bölgeden ayrıldı.