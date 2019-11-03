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Çomar Barajı’nda kıyı temizliği yaptılar

Bahçeşehir Koleji’nin “Tek Evimiz Dünya” sloganıyla Türkiye’de eş zamanlı olarak başlattığı “Kıyı Temizliği” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çorum’da da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Çomar Barajı’nda kıyı temizliği yaptılar

Bahçeşehir Koleji’nin “Tek Evimiz Dünya” sloganıyla Türkiye’de eş zamanlı olarak başlattığı “Kıyı Temizliği” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çorum’da da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

03 Kasım 2019 Pazar 21:50
Çomar Barajı’nda kıyı temizliği yaptılar

Gönüllülük esasına dayanan “Kıyı Temizliği” etkinliğine Bahçeşehir Çorum Koleji Anaokul-İlkokul-Ortaokul Müdürü Hakan Şahindoğan, Bahçeşehir Çorum Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Özden Sak, Okul Aile Birliği üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan kalabalık bir grup katıldı. Bu etkinlikle, doğaya sahip çıkma ve çevre temizliğine dikkat çekerek farkındalık yaratmak hedeflendi. Çomar Barajı çevresinde bulunan teneke, plastik, kâğıt ve diğer atıklar çöp poşetlerine toplanarak konteynerlere dolduruldu.

“Kıyı Temizliği” etkinliği Bahçeşehir Çorum Kolejinden bir öğrencinin okuduğu basın bildirisi ile sonlandırıldı. Okunan basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Evlerimizin içini her zaman temiz tutuyoruz. Ayakkabıyla girmiyor, çöplerimizi yerlere atmıyoruz. Bizler, dünyamızın evimiz olduğunu biliyoruz ve büyüklerimizin de bunun farkında olmasını istiyoruz. Dünya bizim gerçek evimiz. Yaşadığımız evlerin içine gösterdiğimiz özeni, çevremize de göstermeliyiz.

Gezegenimizin dörtte üçünü denizler ve okyanuslar kaplar. Yaşamın başladığı yer olan denizler ve okyanuslar, yaşamın devam edebilmesi için de çok önemlidir. Bu nedenle temiz tutmaya denizlerden başlamalıyız.

Bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki arkadaşlarımızla birlikte yaşadığımız şehrin kıyılarında atıkları topluyoruz. Amacımız insanların yarattığı bu kirliliğin son bulması için farkındalık yaratmak. Topladığımız her atık, bizim geleceğimiz için bir tehdittir.

Temiz denizler, temiz kıyılar, temiz sokaklar ve temiz bir dünya en çok biz çocukların hakkı. Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü olarak bizlerden sonraki nesillere, böyle bir temizlik hareketine girişmek zorunda olmadıkları bir dünya bırakmak için buradayız! Bize katılın, bize kulak verin ve bu bilinçlenme hareketini çevrenize yayın!

Dünya bizim evimiz! Evimize sahip çıkıyoruz.” (Haber Merkezi)

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