Çomar Barajı’nda çevre temizliği

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, hükümlülerin rehabilitasyonu ve çevre temizliği açısından farkındalık oluşturulması noktasında “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi”nin faydalı bir proje olduğunu söyledi.

Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü’nün yaklaşık 5 yıldır 15 kişilik hükümlü grubuyla Çomar Barajı’nın etrafını düzenli olarak temizlediğini dile getiren Başsavcı Ağca, bu konuda da Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün katkı sunduğunu belirtti.

Bütün canlıların yaşayabilmesi için temiz ve temiz ve sağlıklı bir çevreye ihtiyaç olduğunu dile getiren Ağca, “Sadece evimizi yâda yakın çevremizde sürekli kullandığımız alanları değil, havayı, suyu, doğayı canlının bulunduğu her yeri temiz tutmamız ve korumamız gerekiyor. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Çevreyi kirletenleri uyarmalı ve bu kötü davranıştan vazgeçirmek için gayret göstermeliyiz” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, bu tür etkinliklerle çevre duyarlılığının, çevre bilincinin aşılanması gerektiğini belirterek, “Aslan yattığı yerden belli olur. Burada piknik yapan insanlar, hemşehrilerimiz bilinçli kültür medeni insanlar. Keşke hemşehrilerimiz temiz bıraksa böyle bir şeye gerek kalmayacak. Tüm piknik alanlarımız nasıl bulunmuşsa öyle bırakılırsa daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi ise, genelde 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde bu tür etkinlikler yapıldığını dikkat çekerek, her günün Dünya Çevre Günü olması gerektiğinin altını çizdi.

Temizliğin imandan olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, “Güzel bir söz vardır. Dünya bize atalarımızdan miras kalan bir yer değil, evlatlarımıza emanet bırakabileceğimiz bir alandır. Bu çevreyi, dünyayı emanet olarak görmeliyiz. Emanet olarak gördüğümüzde aldığımız emaneti gelecek kuşaklara en iyi şekilde devretmemiz gerekiyor. Hafta sonu mesire alanlarımız kullanılıyor. Çevre oldukça kirleniyor. Buralar bizim ortak alanımız herkesin yararlanmaya hakkı var. Çevremizi inancımızın gereği olarak her zaman temiz tutalım” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte Çorum Barajı etrafında çevre temizliği yaptılar.

(İHA)