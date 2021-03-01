Çölyak’tan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne ziyaret

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç’ı ziyaret eden Çorum Çölyak heyeti, Çölyak hastalığı, glutensiz diyet ve Çorum Çölyak Derneği’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir, tüm görüşmelerin çok faydalı ve başarılı geçtiğini belirterek, “Derneğimizin şu anki durumu, çalışmalarımız, gerçekleştirdiğimiz projeler, ihtiyaçlarımız ve beklentilerimiz hakkında ayrıntılarıyla konuştuk. Önümüzdeki günlerde derneğimiz için çok güzel gelişmeler olacağını umuyoruz. Bütün çalışmalarımızda bize rehberlik eden ve görüşmelerimizi organize edip, bize eşlik eden İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’a da çok teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)