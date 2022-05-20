Çölyak ve Beslenme Paneli bugün
Hitit Üniversitesi öğrencilerinden Besleme ve Diyetetik Kulübü (BDK) üyelerinin Dünya Çölyak Günü nedeniyle düzenlediği ve Çorum Çölyak Derneği olarak destek verdiğimiz ”Çölyak ve Glutensiz Beslenme” konulu panel bugün yapılacak.
Güncel 20.05.2022, 00:25
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Çölyaklılar için “Gluten Yok Hayat Var” temasıyla yapılacak panel bugün saat 14.30’da HİTÜ Meslek Yüksek Okulu Kampüsü Etem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.
Panele Besleme ve Diyetetik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eda Ergüler Tümer ile birlikte; Gıda Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Hülya Çakmak, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Kaya ve Diyetisyen Elif Küçükbenli konuşmacı olarak katılacak.
(Bülent USLU)
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