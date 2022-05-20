Çölyak ve Beslenme Paneli bugün

Çölyaklılar için “Gluten Yok Hayat Var” temasıyla yapılacak panel bugün saat 14.30’da HİTÜ Meslek Yüksek Okulu Kampüsü Etem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Panele Besleme ve Diyetetik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eda Ergüler Tümer ile birlikte; Gıda Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Hülya Çakmak, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Kaya ve Diyetisyen Elif Küçükbenli konuşmacı olarak katılacak.

(Bülent USLU)

