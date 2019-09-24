Çölyak, Sivil Sesler Festivali’nde sesini duyurdu

İstanbul Uniq Hall’de gerçekleştirilen festivalin açılış konuşmalarını STGM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Levent Korkut, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Bülent Özcan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Operasyon Bölüm Başkanı-Elçi Müsteşar Andre Lys yaparken, “Katılım, iyilik ve güzellik” ana temalarıyla belirlenen festival kapsamında poster sunumu, stand açılması, eş zamanlı atölyelerin yanı sıra performans noktası, oyun noktası, sivil sesler sineması ve sergi noktası gibi pek çok etkinlik yer aldı. Sivil Sesler Festivali’nin son oturumunda 100 civarında Festival katılımcısının hazır bulunduğu 13. STGM Danışma Toplantısı yapıldı. Temsilcilerin sözlü olarak değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda online anket çalışması gerçekleştirildi.

Festivale Çölyak Derneği ve Çorum’dan 3 Derneğin katıldığını belirten Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Azak; “Çok verimli ve güzel geçen bir etkinlikte, Türkiye’deki Çölyak Dernekleri arasından katılan tek dernek Çorum Çölyak Derneği oldu. Poster Sunumu, broşürler, ikili temaslar, danışma toplantısındaki çalışmalar ve muhabirlerle yaptığım görüşmelerde derneğimiz ve çölyak hastalığı hakkında bilgiler verdim. Çorum Çölyak Derneği olarak çok başarılı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Türkiye’nin her yerinden birçok dernekle iletişim kurma şansım oldu. Özellikle STGM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Levent Korkut, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Operasyon Bölüm Başkanı- Elçi Müsteşar Andre Lys, İsveç Büyükelçiliği Katılım Öncesi ve İnsani Yardım Bölüm Başkanı Müsteşar Malin Stawe ile derneğimiz ve çölyak hakkında konuştuk. Ayrıca STGM ve Sivil Düşün çalışanları, çalışmalarımıza katkı sağlayan uzmanlarımız Özgür Mehmet Kütküt ve Özgür Kurtuluş ile görüşme şansım oldu. Organizasyona emeği geçen, festivale katılmamızı sağlayan ve yakın ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Çorum’dan organizasyona katılan İçimizdeki Mücevher Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Ertan Uzuner, Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak ile birlikte ilimizi temsil etmenin mutluluğunu yaşadık” dedi. (Haber Merkezi)