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Çölyak paneli bugün

Hitit Üniversitesi ve Çorum Çölyak Derneği işbirliğinde “Çölyak ve Glutensiz Yaşam” isimli bir panel düzenlendiği açıklandı.

Çölyak paneli bugün

Hitit Üniversitesi ve Çorum Çölyak Derneği işbirliğinde “Çölyak ve Glutensiz Yaşam” isimli bir panel düzenlendiği açıklandı.

21 Ocak 2020 Salı 00:59
Çölyak paneli bugün

Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda bugün saat 15.00’de başlayacak olan panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak. Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir’in ve protokol konuşmalarının yapılacağı panelde Çölyaklı öğrencilere karne hediyesi, derneğin 4. Yıl pastasının kesimi ve glütensiz kokteyl de gerçekleşecek.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam’ın moderatörlüğünde yapılacak panelde üniversiteden Od. Öğretim Üyesi Atakan Comba, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Köseoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Hülya Çakmak, Çölyak Derneği’nden ise Fatma Müjgan Demir ile Neşe Çekiş konuşmacı olarak katılacak.

(Volkan SINAYUÇ)

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