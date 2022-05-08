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Çölyak Günü kutlandı

Çorum Çölyak Derneği tarafından “9 Mayıs Dünya Çölyak Günü” nedeniyle Buhara Kadın Kültür Merkezi’nde bir etkinlik gerçekleştirildi. 

Güncel 08.05.2022, 18:55
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Çölyak Günü kutlandı

Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve dernek üyelerinin katıldığı program Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir’in açılış konuşmasıyla başladı. 
Çölyaklıların hayatlarındaki zorlukları gidermek için çalıştıklarını söyleyen Demir, “Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’ın verdiği müjdeli habere uygun şekilde Çorum Belediyesi Engelsiz Kafede ‘Glutensiz Menü’ çalışmalarına katkı veriyoruz. Üyelerimizin Engelsiz Kafede yemek yiyebileceği bir ortamı sabırsızlıkla bekliyoruz. Destekleri için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çölyak denildiğinde, çölyaklı ailelerin dışındaki birçok kişi glutensiz beslenmeyi uygulamanın çok zor olduğunu düşünüyor. Çeşitli toplantılar ve projeler ile geniş kitleleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sunduğumuz son projemiz ”Glutensiz Hayat Ustalarla Buluşuyor” ile lokanta, kafe, otel ve yurt gibi yerlerdeki şef, aşçı veya diyetisyen gibi kişileri bilgilendirmeyi planlıyoruz. Bu proje ile birlikte toplumla iç içe olarak glutensiz yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Tüm katılımcıların mübarek Ramazan Bayramı ve Anneler Günü kutlu olsun. Derneğimize desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz ve kıymetli eşlerine,  Milletvekillerimize ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Programda çölyaklı çocuklar müzikler eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak eğlendiler. Anneler Günü olması nedeniyle de çocuklara annelerine vermek için hediyeler verildi. Ayrıca Azime Çiftçi’ye çölyaklı çocuklar çiçek taktim ederek anneler gününü kutladı.
Organizasyon “Glutensiz Kokteyl” ile son buldu.

(Haber Merkezi) 
 

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